Orbán will Direktwahl des EU-Parlaments abschaffen

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán wünscht sich die Zeit vor 1979 zurück, als das EU-Parlament noch nicht direkt von den EU-Bürgern gewählt wurde. „Wir sollten erwägen, zum früheren System zurückzukehren, bei dem die nationalen Parlamente ihre Vertreter in das Europäische Parlament entsenden, anstatt Direktwahlen durchzuführen“, erklärt der rechtskonservative Regierungschef in einem Gespräch mit Altkanzler Wolfgang Schüssel, das nun in Auszügen veröffentlicht worden ist.