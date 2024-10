Tödliche Bakterien: McDonald‘s findet Ursache

In ersten Untersuchungen hatte die CDC noch das Lauchgemüse im Verdacht, schloss aber auch nicht aus, dass das Fleisch selbst betroffen sein könnte. Die nun verantwortlichen Zwiebeln dürften allesamt aus einer Produktionsstätte in Colorado stammen. Von dort will das Unternehmen nun aber nicht mehr beliefert werden; ein logistischer Aufwand, denn bisher wurden rund 900 Restaurants der Kette von dort mit geschnittenem Gemüse versorgt.