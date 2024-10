Verlockendes Angebot endet für Pärchen vor Gericht

Hand in Hand sitzt ein junges britisches Pärchen auf der Anklagebank im Landesgericht Korneuburg (NÖ). Der 29-Jährige muss die Tränen zurückhalten. Seit 21. Juli sitzt er in Österreich in U-Haft – an diesem Tag wurden seine Koffer mit insgesamt 33 Kilogramm Cannabis am Flughafen Wien-Schwechat entdeckt.