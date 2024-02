Jakob Pöltl verliert mit Toronto in Cleveland

Für die Toronto Raptors hat es am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) nichts zu holen gegeben. Nach zuletzt zwei Siegen unterlagen die Kanadier den Cleveland Cavaliers mit 95:119. Jakob Pöltl musste sich mit sechs Punkten in 20:59 Einsatzminuten begnügen. Für den 28-jährigen Center aus Wien standen zudem sieben Rebounds und je ein Assist sowie Block zu Buche.