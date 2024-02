„Langfristige Pläne“: Austria Führung optimistisch

Das gilt auch für den sportlichen Bereich, in dem die Wiener hart um den Sprung in die Meistergruppe der Top sechs kämpfen. „Es wäre kein Beinbruch, wenn es nicht geschafft wird“, meinte Sport-Vorstand Jürgen Werner auf Sky. „Wir verfolgen langfristige Pläne, wir planen nicht nur für die nächsten fünf Monate.“ Bezüglich Lizenzerteilung sei er zuversichtlich. „Bei der Austria wird sehr genau drauf geschaut, was auch in Ordnung ist nach den letzten Jahren. Wir versuchen alles zeitgerecht und im richtigen Ausmaß zu erfüllen.“