Der Albtraum aller Schwiegermütter vor Gericht

In der aktuellen Angelegenheit ist das Opfer seine Ex-Schwiegermutter. Es geht um einen Vorfall am 10. Dezember in Dornbirn. Die 65-Jährige ist gerade zu Fuß zu ihrem Sohn unterwegs, als der Angeklagte ihr zunächst mit dem Auto folgt. Kurz darauf überholt er die Frau, steigt aus, beschimpft sie und droht: „Ich werde Dich und Deine Familie umbringen!“ Dann setzt er seine Fahrt fort. Das Opfer erstattet Anzeige.