MotoGP: Alles wie gehabt - und doch anders?

Bevor dort in vier Wochen die WM beginnt, wartet Ende Februar am Lusail International Circuit noch der allerletzte Test. In dem auch die „Hackordnung“ im KTM-Lager neu geschrieben werden könnte: In Malaysia war Rookie Pedro Acosta nur ganze 0,058 Sekunden hinter Brad Binder. Der dennoch gestern von seinem „bisher besten Test“ sprach.