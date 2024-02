Nationalpark Neusiedler See bekommt mehr Raum

Bei der Gründung 1993 war die Erwartungshaltung an Österreichs ersten grenzüberschreitenden Nationalpark nicht nur aus naturschutzfachlicher Sicht enorm, sondern auch seitens des Tourismussektors breit gefächert. Nun sollen 150 Hektar mehr an Fläche bei Illmitz unter Naturschutz gestellt werden. Lebensräume für Sandbienen, Kreiselwespen und Südrussische Taranteln werden in das Schutzgebiet eingegliedert, kündigte Nationalpark-Direktor Johannes Ehrenfeldner an.