Vor dem Schießen wartet der Presslufthammer

Stimmung in Nove Mesto? „Geisteskrank“, „gigantisch“, „unglaublich“

„Geisteskrank“ nannte Ex-Biathlet Erik Lesser die Stimmung im tschechischen Hochland kürzlich. „Gigantisch“ empfand es die Steirerin Tamara Steiner am Mittwoch, als sie in der Mixed-Staffel für Österreich lief. „Es ist unglaublich“, meinte Simon Eder, der mit 40 Jahren die meiste Erfahrung hat und sich dennoch beeindruckt zeigt. „Das Publikum geht voll mit. Ich drücke den Tschechen die Daumen, dass am Ende auch Medaillen für sie rausschauen.“