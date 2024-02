Österreich zum Auftakt in Mixed-Staffel Sechster!

Österreichs Biathlon-Team ist am Mittwoch zum Auftakt der WM in Nove Mesto auf Rang sechs gelandet! Ohne die nach einer Verkühlung noch fehlende Lisa Hauser verpassten David Komatz, Simon Eder, Tamara Steiner und Anna Gandler zwar ein Spitzenresultat wie bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften, erreichten aber dennoch das vorgegebene Ziel. Der Titel ging souverän an Frankreich vor Norwegen und Schweden.