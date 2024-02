FPÖ will Bildungsziele statt Unterrichtspflicht

Die FPÖ will die neunjährige Unterrichtspflicht in Österreich ersetzen. Stattdessen sollen Bildungsziele festgelegt werden, die auch außerhalb öffentlicher Schulen und in kürzerer Zeit erreicht werden könnten. Der aktuelle Zustand sei „untragbar“, Lehrpläne seien „aufgebläht“, argumentierte die Partei.