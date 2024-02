Mit diesen Tipps gelingt die Aussaat

Die Wurzeln einer Pflanze wachsen immer nach unten, deren grüne Spitze nach oben - doch wieso ist das so? Die Lösung beschreibt der sogenannte Geotropismus oder Gravitropismus. So hat schon der Samen die Anlage, dass die Wurzeln sich in Richtung des Erdmittelpunktes orientieren. Bei Pflanzen haben die Wissenschaftler in den Wurzelspitzen sogenannte Schweresteinchen gefunden. Diese sind ähnlich dem Gleichgewichtsorgan des Menschen. Sie richten sich nach der Schwerkraft. Dieses Phänomen ermöglicht es auch, dass Pflanzen in einem Hügel gerade nach oben wachsen.