Zwei Milliarden Euro für steirische Öffis

Ministerin Gewessler in Graz

Am Mittwoch erfolgte in der Grazer Burg die nächste Weichenstellung. Nach dem Beschluss im Landtag letzte Woche wurden nun die neuen so genannten Verkehrsdiensteverträge zwischen Land und Bund mit den ÖBB und der GKB offiziell unterzeichnet. „Klingt sperrig, aber im Wesentlichen geht es darum, welche Züge mit welchen Zielen auf welchen Strecken in der Steiermark unterwegs sind“, erklärt Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne).