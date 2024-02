Dieser Audi RS 6 trägt dick auf - aus gutem Grund

Eine erste Sitzprobe auf den Sport-Schalensitzen lässt erahnen, dass sie die Passagiere bei forcierter Kurvenfahrt nicht nur zuverlässig in der Mittelbahn halten, sondern auch hinreichend komfortabel sind. Schließlich sagt schon der Name „GT“ (Gran Turismo), dass der Sammler-RS-6 zumindest theoretisch auch als komfortabler Kilometerfresser eingesetzt werden kann. Dass Audi die 660 geplanten GT-Ausgaben des RS 6 verkauft bekommen wird, darf man trotz des ambitionierten Preises vermuten: 281.250 Euro in Österreich, 219.355 Euro in Deutschland.