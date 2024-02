OÖ-Afrikaner macht Job beim Weltverband FIFA

Alfred Vorderwinkler glänzt in Oberösterreich als Schiedsrichter in den 1. Klassen und Frauenligen mit natürlicher Autorität und menschlichen Qualitäten. In seinem Geburtsland Kamerun gilt der dunkelhäutige Welser Elektrotechniker als „Herbert Prohaska“ des TV-Fußballs. Weil er viele Länderspiele der „Unbezähmbaren Löwen“ als Experte begleitet. Und als Berater des Verbandes fungiert. Seit kurzem werkt Vorderwinkler sogar für die FIFA. Der 51-Jährige ist als Delegierter des Weltverbandes beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste live vor Ort, kümmert sich im feinen Zwirn um Organisation und Schiedsrichterwesen. Mittelfristig ist er sogar für höhere Funktionen im afrikanischen Verband CAF vorgesehen. Nebenbei analysiert er die Matches des Turniers für internationale TV-Sender.