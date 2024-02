Tirols Senioren bei Unfällen immer öfter Opfer

VCÖ fordert einmal mehr Tempo 30 im Ortsgebiet

Der VCÖ betont, dass im Ortsgebiet durch Verkehrsberuhigung und mehr Tempo 30 statt 50 die Sicherheit für ältere Menschen erhöht werden könnte. Generell ist die Zahl der Verkehrstoten in Tirol im Vorjahr um rund 21 Prozent auf 35 gestiegen, bei den tödlich verunglückten Senioren war der Anstieg mit 85 Prozent gleich viermal so hoch. Der VCÖ fordert deshalb ein „seniorengerechtes Verkehrssystem“ - etwa ein durchgängiges Netz an breiten Gehwegen und genügend sichere Straßenübergänge.