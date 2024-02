Williams präsentiert in New York neuen Boliden

Als drittes Team nach McLaren und Haas hat Williams am Montag in New York City den neuen Boliden für die Formel-1-WM 2024 präsentiert. Vom in dunkelblau und schwarz gehaltenen FW46 gab es im Puma Flagship-Store vorerst nur die neue Lackierung zu sehen, die auf dem Vorjahres-Auto aufgebracht war.