Gehen Sie bei den Pitz Nordics an den Start

Am 9. und 10. März startet das erste Langlaufevent seiner Art im Pitztal. Zahlreiche begeisterte Langläufer und Langläuferinnen aller Altersgruppen und Leistungsstufen gehen hier an den Start in St. Leonhard und mit der Tiroler Krone haben Sie die Chance, 10x1 Startplätze zu gewinnen.