„Nicht weltcup-würdig!“ Lamparter nach Sturz sauer

Das Springen war wegen Starkwindes ausgefallen, weshalb der PCR-Durchgang vom Donnerstag in die Wertung kam. In diesem hatten die Österreicher sehr gut abgeschnitten. Der inklusive Bonuspunkte für seinen Siege am Freitag und Samstag 18 Sekunden große Vorsprung sollte für Riiber letztlich aber locker zum Sieg reichen. Der Doppelweltmeister gewann nach 12,5 km ungefährdet wie an den beiden Vortagen vor seinem Landsmann Jörgen Graabak. Dieser war vom siebenten Platz nach vorne gestürmt und hängte zunächst Lamparter und in der Schlussphase auch noch Rettenegger ab.