Hütter kommt mit Monaco weiter nicht vom Fleck

Es war für Monaco in der Liga bereits das dritte Spiel ohne Sieg in Folge. In der Tabelle fiel Hütters Team auf den fünften Platz zurück, da der OSC Lille mit einem klaren 4:0-Heimsieg gegen Clermont Foot vorbeizog. Muhammed Cham wurde bei den Gästen in der 63. Minute eingetauscht, als die Partie praktisch schon entschieden war.