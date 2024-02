Nachhilfestunden: Gratis und nicht umsonst

Seit Beginn des Schuljahres 2023/24 wird im Burgenland die kostenlose Nachhilfe für Pflichtschüler umgesetzt. Der Bedarf ist enorm, 2227 Kinder nehmen diese Unterstützung - die 8200 Nachhilfestunden wurden von den jeweiligen Lehrkräften organisiert - in Anspruch. Nimmt man 30 Euro als durchschnittlichen Preis für eine zu bezahlende Einheit an, haben die Eltern in Summe 246.000 Euro gespart.