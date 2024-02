Steirer holt Gesangs-Göttin nach Europa

Der Steirer holte in den vergangenen Jahren bereits mehr als 2500 Künstler auf seine Bühnen - Sting, Shakira, Bryan Adams, Elton John, David Guetta oder Guns n’ Roses. Er veranstaltete die Tourneen von Andrea Berg oder Andrea Bocelli. Aber Adele? Und warum München? Das wollten wir beim Treffen mit Leutgeb natürlich wissen. „Seit zwei Jahren stehe ich in Kontakt mit dem Management, ich hatte eine Vision, die mich dabei angetrieben hat. Ich musste etwas ganz Besonderes entwickeln, etwas, das zu 100 Prozent Adele ist.“ Leutgeb tat sich schließlich mit Marek Lieberberg von Live Nation, dem größten Veranstalter der Welt, zusammen und holte Florian Wieder, den weltweit bekanntesten Bühnen-Designer, an Bord.