Nächster F1-Hammer: Cockpit-Wechsel bei Red Bull?

Albons zweite Chance?

Heißt auch, dass es die letzte Saison von Sergio Perez im Red Bull sein könnte. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Albon dazu ‘nein‘ sagen wird. […] Ich denke, dass es zu 90 % stimmt“, so Windsor. Albon debütierte 2019 für Toro Rosso in der Formel 1 und wechselte später in der Saison zu Red Bull. Der 27-Jährige konnte die hohen Erwartungen damals nicht erfüllen und wurde schon nach einer Saison Ende 2020 wieder entlassen. Seither zeigte Albon mit starken Ergebnissen für Williams auf. Beinahe im Alleingang fuhr er Williams vergangene Saison zu WM-Platz sieben und damit zum besten Gesamtergebnis seit sechs Jahren. 27 von insgesamt 28 Punkten gingen am Ende der Saison auf das Konto des Thailänders.