Beierl in Sigulda EM-Sechste im Monobob

Katrin Beierl hat die EM im Monobob im lettischen Sigulda auf dem sechsten Platz beendet. Der Niederösterreicherin fehlten am Samstag nach zwei Läufen 0,79 Sekunden auf einen Podestplatz. Europameisterin wurde mit ihrem vierten Weltcup-Sieg im sechsten Saisonrennen die Deutsche Lisa Buckwitz, welche die bei Halbzeit überraschend in Führung gelegene Rumänin Andreea Grecu noch abfing. Bronze ging an die deutsche Titelverteidigerin Laura Nolte.