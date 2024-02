Mit Händen und Füßen gegen Olympiasieger

Er war schon zweimal Nationaltrainer in Österreich, holte als Klub-Trainer Titel in Österreich und den Niederlanden, war der erste rot-weiß-rote Coach in der Deutschen Liga und arbeitete zuletzt in Kanada. Raoul Korner stellt sich gerne neuen Herausforderungen. „Und der asiatische Markt hat mich schon immer sehr interessiert“, verrät der 49-Jährige.