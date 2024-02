Hamilton-Ära endet - Toto Wolff „tut es nicht weh“

Nachfolger?

In der Frage nach der Besetzung des frei werdenden Cockpits betonte Wolff auch die Bedeutung von George Russell, der seit 2022 an der Seite von Hamilton fährt. „George zu haben, ist großartig für das Team. Zu wissen, dass wir einen Fahrer solcher Qualität haben, macht die Wahl des zweiten Fahrers sehr angenehmen.“ Wolff kann nun in Ruhe mehrere Optionen prüfen. „Vor 48 Stunden hätte ich nicht gedacht, dass Lewis einmal für Ferrari fahren würde. Ich würde in der Formel 1 nichts ausschließen. Fahrer treffen die Entscheidungen. Ich würde gar nichts, gar niemanden und nichts ausschließen. Diese Evaluierungen werden wir in den nächsten Monaten durchführen.“ Bewerber für das Cockpit wird es sicherlich genug geben ...