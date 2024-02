Rotes Kreuz für ersten Tunnel gerüstet

Bei einem waren sich die Vertreter der Blaulichtorganisationen und der Politik einig: hoffentlich kommt das Medizinische Großunfallset (MEGUS) nicht zu Einsatz. Wenn es aber gebraucht wird, dann ist es beruhigend zu wissen, dass es da ist. „Medizinische und technische Ausrüstung sind von größter Bedeutung für rasche Hilfe“, erklärt Landesrat Heinrich Dorner, der das insgesamt zehnte MEGUS im Burgenland am Stützpunkt des Roten Kreuzes in Rudersdorf übergeben hat. Dieser ist ab 1. März rund um die Uhr in Betrieb. Damit wird auch die Zahl der hauptberuflichen Rettungssanitäter im Bezirk Jennersdorf auf 18 aufgestockt. Zum Einsatz kommt die spezielle Ausrüstung hauptsächlich bei Verkehrsunfällen auf der Schnellstraße S7, die im März für den Verkehr freigegeben wird. Die Ausrüstung dient zur Versorgung von 15 Schwerverletzten und weiteren leichtverletzten Personen. Im Hinblick auf die Verkehrsfreigabe der Schnellstraße S7 mit dem ersten Tunnel im Burgenland sind die Blaulichtorganisationen bestens gerüstet, betonte Friederike Pirringer, Präsidentin des Roten Kreuzes.