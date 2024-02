Hochschule Sankt Gallen expandiert im Ländle

Die beteiligten Partner bezeichnen das neue Computerscience-Institut ICV-HSG am Campus Vorarlberg in Dornbirn als „Meilenstein“ - dieses ist ein Ableger Hochschule Sankt Gallen (HSG), die tatsächliche Arbeit wird aber in Vorarlberg geleistet. Geforscht und gelehrt werden soll am neuen Institut in zwei hochspezifischen Fachrichtungen: Einer der Schwerpunkte liegt auf sogenannten Embedded Sensing Systems. Das sind Sensor-Systeme, die große Mengen an Daten generieren und über industrielle Netze übertragen.