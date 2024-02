Neue Betrugsopfer lassen Ermittler verzweifeln

„Es sollten alle Alarmglocken läuten“

Weil die Täter meist im Ausland sitzen, ist die Ermittlungsarbeit schwierig. Daher appelliert man bei der Polizei weiter an die Vernunft: „Leider rufen manche Opfer nicht einfach gleich unter der bekannten Nummer bei ihrem Kind an und hinterfragen auch nicht, dass das Geld nicht auf dessen Konto, sondern häufig gleich auf mehrere unterschiedliche Konten im Ausland überwiesen werden soll. Spätestens da sollten alle Alarmglocken schrillen“, so der Ermittler.