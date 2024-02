Klum stahl mit Mega-Dekolleté allen die Show

Klum plauderte Intimes aus

So freizügig wie sich Heidi Klum gerne bei Promi-Events oder auf Instagram präsentiert, so offen spricht sie auch über Intimes aus ihrem Leben. Im „Call Your Daddy“-Podcast plauderte sie etwa erst kürzlich aus, dass das Liebesspiel von ihr und Ehemann Tom Kaulitz „stundenlang“ dauere. Und dabei auch das eine oder andere Sextoy zum Einsatz komme - etwa ihr Lieblingsvibrator „The Wand“, also der Zauberstab ...