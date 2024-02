„Bubi-Gang“ nach über 40 Straftaten ausgeforscht

Hakenkreuz auf Hausmauer geschmiert

Weiters sind sie verdächtig, ein Hakenkreuz auf eine Hausmauer geschmiert zu haben. Die strafbaren Handlungen umfassen konkret Diebstähle von Handys, Diebstähle diverser Gegenstände aus Garagen und Carports sowie Sachbeschädigungen an Gebäuden, Mopeds und Kleinmotorräder durch Graffiti. Weiters standen Einbrüche in Kellerabteile, in Holz- und Gartenhütten, in 24-Stunden-Shops, in Pkws sowie das Aufbrechen von Kaugummi- und Spielzeugautomaten am Plan. In einem Fall beschädigten die Burschen eine WC-Anlage einer Pfarre durch eine Sprengung mittels Feuerwerkskörper.