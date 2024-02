Die Fans heizten ein: Sturm brennt auf den Start

Als die Mannschaft am Donnerstag gegen 16.30 Uhr im Trainingszentrum, vom Kurzcamp in Slowenien kommend, eintraf, sorgten rund 300 Sturm-Knofel für einen Gänsehaut-Empfang. Der Bus rollte durch ein Fahnenmeer, Bengalen wurden gezündet und Sprechchöre hallten durch die Abenddämmerung in Messendorf. Danach wurden Trainer Christian Ilzer, Sportchef Andreas Schicker sowie die Truppe um Kapitän Stefan Hierländer auf das heiße Frühjahr eingestimmt. „Schwarze, es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass vor uns vielleicht das erfolgreichste Frühjahr in der Klubgeschichte liegt. Wir sind in allen drei Bewerben richtig gut dabei. Und genau mit der Leidenschaft und Motivation und mit dem Stolz, für Sturm so viel erreichen zu können, müssen wir gemeinsam in das Frühjahr starten“, lautete der Fan-Appell an die Schwarzen.