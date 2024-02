Süden Wiens bleibt weiter eine Staufalle

Für den weiteren Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel in Ostösterreich ist es wichtig zu sehen, wo das Angebot noch dürftig ist oder nicht angenommen wird. Die so genannte „Kordonerhebung“ bietet dafür gute Anhaltspunkte. Sie zeichnet ein umfassendes Gesamtbild über den nach Wien einströmenden Verkehr. Jetzt liegt die aktuelle Auswertung aus dem Jahr 2022 vor - und sie birgt durchaus interessante Aspekte. Denn entgegen früherer analoger Erhebungsmethoden, wurden dafür nun auch anonymisierte Mobilfunkdaten ausgewertet. Sie erlauben einen genaueren Blick auf die allmorgendlichen Blechkolonnen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.