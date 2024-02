„A Great Place to Call Home“: Ein Alien im Garten

Man belächelt ihn, den einsamen Witwer, der in Gemeindeversammlungen immer auf den gleichen Anliegen herumreitet. In dem Kaff in Pennsylvania hält man Mr. Robinson (Ben Kingsley) für einen wunderlichen alten Kauz, dem das Alleinsein nicht guttut. Und dass ein Ufo in seinem Garten gelandet ist und ein stummes außerirdisches Wesen in seinen Haus Unterschlupf sucht, will ihm schon gar niemand glauben. Doch zwei alte Damen mit Miss-Marple-Genen wissen es besser.