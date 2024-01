Vergara als Drogenbaronin ++ Neues von den Oscars

Der Höhepunkt der Award-Season sind die Oscars, die Anfang März verliehen werden. Wer das genau ist, sehen Sie im „Stream On “-Magazin. Außerdem bringt „Krone“ Kino- und Serien-Redakteur Kálmán Gergely wieder die Highlights der Woche mit: zum einen gehts um die Serie Griselda, in der das Leben der berühmt-berüchtigten Drogenbaronin Griselda Blanco beleuchtet wird und zum anderen wird die Antikriegsserie „Masters of the Air“ genauer beleuchtet.