Wieso USA nach 40 Jahren neuen Typ Panzer bauen

Chinesisches Säbelrasseln um den von den USA unterstützten Inselstaat Taiwan, Putins Invasion in der Ukraine, Israels Gaza-Krieg gegen die Hamas und Houthi-Raketenterror im Roten Meer: Die Welt steckt in einem neuen Zeitalter der Kriege - und weltweite Aufrüstung ist die Folge. So auch in den USA, wo vier Jahrzehnte nach dem M1 Abrams ein neues Panzermodell von den Bändern rollen soll. Damit will man sich nicht zuletzt auf einen möglichen Konflikt mit China vorbereiten. Für den Kampf um Taiwan sei der neue Panzer ideal, sagt sein Chefentwickler.