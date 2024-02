Im US-Sport sind Millionäre hilflose Passagiere

Ohne Pöltl in der Krise

Was die Mission der Kanadier bereits ungleich schwieriger gestaltete - und dann verletzte sich Pöltl noch am 7. Jänner am Sprunggelenk. Wie wertvoll der Österreicher ist, merkten viele erst, als er fehlte: Neun Pleiten in elf Spielen, der völlige Einbruch der Rebound-Statistiken, extrem viele zugelassene Punkte der Gegner, dazu fehlte der Organisator der Defensive.