Frisches Grün auf der Fensterbank

Ein Klassiker auf den Fensterbänken sind die Kräutertöpfe. Schnittlauch, Basilikum, Koriander, Minze oder Basilikum sind hier die geeignetsten Kandidaten, um für mehr Würze in den Speisen zu sorgen. Je nach belieben können entweder beim Gärtner der Wahl bereits vorgezogene Pflänzchen gekauft werden. Wer es sich zutraut, der kann selbst aus Samen vorziehen. Wer Kräutertöpfe aus dem Handel mitnimmt, der kann die Pflanzen zu Hause weiter wachsen lassen. Es empfielt sich allerdings, Schnittlauch und Co. auseinander und in größere Gefäße zu setzen, denn in den kleinen Töpfchen aus dem Laden sind die Kräuter oft zu eng gesetzt und es fehlt an Erde und Nährstoffen.