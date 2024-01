Alko-Lenker (18) soll jetzt Fahrschüler warnen

An dem verhängnisvollen 30. April 2023 hatten der Einheimische und seine Freunde in Tamsweg gefeiert: zuerst bei einer Geburtstagsparty, danach in der Disco. Mit fast 1,8 Promille wollte er in den Nachtstunden seine drei Kumpels heim fahren. Was danach passierte, daran kann sich der nunmehr 18-Jährige nicht mehr genau erinnern. „Es tut mir unendlich leid“, sagt er am Dienstag im vollen Prozesssaal des Landesgerichtes. Er habe das alles noch im Hinterkopf, besuche seither den Psychotherapeuten.