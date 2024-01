Anklage nach der tödlichen Tragödie im Lungau

Mit Tempo 80 in der Kurve

Neun Monate nach der Tragödie hat die Staatsanwaltschaft Salzburg nun Anklage erhoben: wegen Verdacht auf grob fahrlässiger Tötung und grob fahrlässiger Körperverletzung, wie Behördensprecherin Elena Haslinger bestätigt. Der Anklage zugrunde liegt ein Gutachten des Unfall-Experten Gerhard Kronreif. Demnach handelte der nun mehr volljährige Angeklagte völlig verantwortungslos: Einerseits hatte er 1,7 Promille Alkoholgehalt im Blut. Andererseits war er viel zu schnell am Weg: In der letztlich fatalen Rechtskurve vor dem Unfall war der Lenker mit mehr als 80 km/h unterwegs, obwohl in dem Ortsbereich Tempo 30 erlaubt war. Und: Der tödlich verunglückte 18-Jährige war nicht angegurtet.