Après-Ski im Bus: Urlauber-Duo attackierte Fahrer

Abgespielt hatten sich die Szenen bereits am vergangenen Freitag, die Polizei vermeldete den Vorfall aber erst am Montag. Gegen 19.30 Uhr lenkte der 61-jährige Fahrer den Linienbus auf der Silvrettastraße im Gemeindegebiet von Ischgl in Richtung Galtür. Im Bus ging es lautstark zur Sache.