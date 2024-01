Dieses „Zwutschgerl“ lieferte grandiose TV-Bilder

Boxenstopp am Turm

Die Sicherheit sei bei Drohnenflügen immer an erster Stelle, weshalb das norwegische „Zwutschgerl“ auch nach jeweils zwei Springern am Juryturm andocken musste. „Zum Batterietausch, damit wir auf Nummer sicher gehen, dass ihr nicht der Saft ausgeht und sie abstürzt“, so Braathen.