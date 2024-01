Tragisches Missgeschick wurde Frau zum Verhängnis

Drei Lawinentote in diesem Winter

Die Frau war bereits das dritte Opfer einer Lawine in diesem Jahr. Ende November war ein Pole am Glockturm in einer Lawine gestorben. Kurz vor Weihnachten geriet auch ein Pitztaler am Rappenkopf unter eine Lawine. Er wurde immer noch nicht gefunden. Zählt man den deutschen Eiskletterer im Außerfern dazu, der von Schneemassen in die Tiefe gerissen wurde, zählen wir bereits vier Lawinentote.