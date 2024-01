Lawinenabgänge im Außerfern und in St. Sigmund

Suchaktion am Gaiskogel

Wenig später musste dann in St. Sigmund im Sellrain Alarm gegeben werden. Auf dem Gaiskogel (2820) bei Haggen wurde, wie es zunächst hieß, eine Person verschüttet. Möglicherweise gibt es jedoch drei Verschüttete. Der Unfall passierte in sehr steilem Gelände in Richtung Kraspestal. Derzeit läuft eine Suchaktion unter anderem mit einem Hubschrauber und der Bergrettung Sellraintal. Auch Hundeführer werden ins Einsatzgebiet gebracht. Wegen Nebels und prekären Lawinenverhältnissen gestaltet sich die Rettung jedoch schwierig.