Angeschlagene Flock in Lillehammer Vierte

Bandscheibe zwickt bei Flock

Flock plagten zuletzt erneut Bandscheibenprobleme. 2022 hatte sich die Tirolerin in diesem Bereich einer Operation unterziehen müssen. Lillehammer bezeichnete die 34-Jährige daher als „Aufbauwettkampf“ für die EM kommende Woche in Sigulda. Das Tragen ihres eigenen Schlittens müsse im Moment ihr Team übernehmen. Flock war in dieser Saison bisher Sechste, Vierte, Siebente und nun erneut Vierte. Das Rennen Anfang Dezember in La Plagne hatte sie wegen eines Nasenbeinbruchs verpasst.