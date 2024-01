David Gleirscher erobert Goldmedaille im Sprint

Rodel-Olympiasieger David Gleirscher hat sich zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Altenberg die Goldmedaille im Sprint gesichert. Im Einsitzer setzte sich der Tiroler am Freitag in Deutschland vor Lokalmatador Max Langenhan und dem Letten Kristers Aparjods durch. Im Doppelsitzer holten sich Thomas Steu und Wolfgang Kindl trotz eines gebrochenen Mittelfußknochens die Silbermedaille, die Quali-Schnellsten Juri Gatt und Riccardo Schöpf jubelten über Bronze.