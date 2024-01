Maltschacher See geht an Wörthersee-Unternehmer

Langjährige Erfahrung in der Gastronomie

Mit Ramusch habe man einen Pächter gefunden, der eine umfangreiche Erfahrung in den Branchen Gastronomie und Hotellerie mitbringe. Ramusch betreibt unter anderem den Felsenkeller in Klagenfurt, die Villa Lido in der Klagenfurter Ostbucht. Zudem machte sich Ramusch einen Namen mit dem Medienunternehmen IP Media, das sich für die Starnacht auszeichnet.