Berlusconis Erben wollen Forza Italia unterstützen

Berlusconi fürchtete Linksruck

Der Großunternehmer Berlusconi hatte am 26. Jänner 1994 überraschend seinen Einstieg in die Politik an der Spitze einer neuen liberalkonservativen Partei angekündigt. Damit hatte er ein politisches Erdbeben ausgelöst, mit dem niemand gerechnet hatte. Politikerinnen und Politiker waren durch einen Korruptionsskandal in Verruf geraten, Berlusconi fürchtete deshalb einen Linksruck. Er müsse selbst in die Politik einsteigen, um die Gefahr zu bannen, dass „Kommunisten“ die Führung Italiens übernehmen, sagte er damals.