Japaner wegen Anschlags zum Tode verurteilt

Der Brandanschlag hatte unter Anime-Fans in Japan und in der ganzen Welt für Entsetzen und Trauer gesorgt. Bei dem Brand kamen 36 Menschen ums Leben, weitere 32 wurden verletzt. Die betroffene Firma Kyoto Animation produzierte vor allem in den 2000er-Jahren beliebte Zeichentrickserien wie „K-On!“, „Free!“ und „Suzumiya Haruhi no Yuutsu“.