Verkleidungen aller Art für den guten Zweck

Spenden für die armen Tiere, Teil Zwei

Auch heuer möchte sie etwas von ihren Kostümen für den guten Zweck an den Mann und die Frau bringen. Deshalb ist „Rickys Flohmarkt“ seit 6. Jänner täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Zu finden ist dieser in der Goldberggasse 13 in Neusiedl am See.